sub morti alle maldive la procura di roma avvia rogatoria internazionale

La Procura di Roma ha inviato un’anticipazione di rogatoria internazionale alle autorità delle Maldive in relazione alla morte di cinque sub italiani durante un’immersione. La richiesta mira a ottenere informazioni e documenti necessari per l’indagine. I cinque sub sono deceduti durante un’immersione nelle Maldive, ma i dettagli sulle circostanze sono ancora in fase di accertamento. Le autorità italiane stanno coordinando con quelle maldiviane per approfondire le cause dei decessi.

La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un’anticipazione di rogatoria internazionale nell’ambito dell’indagine sulla morte dei cinque sub italiani deceduti durante un’immersione. Con l’atto gli inquirenti chiedono l’avvio di una collaborazione giudiziaria finalizzata ad acquisire documenti e materiale utile alle indagini. Nel mirino anche le attrezzature La richiesta riguarda anche le attrezzature utilizzate dai cinque sub durante l’immersione risultata poi fatale. Non si esclude inoltre che la Procura possa chiedere l’invio della telecamera Go Pro usata dal gruppo e ritrovata all’interno della grotta sottomarina dove i cinque hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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