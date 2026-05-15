Italiani morti alle Maldive la procura di Roma avvia un’indagine

La procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte di cinque cittadini italiani avvenuta durante un’immersione alle Maldive. I fatti risalgono all’ultimo periodo, quando i cinque sono deceduti in circostanze ancora da chiarire. Le autorità italiane hanno avviato i primi approfondimenti, coordinandosi con le autorità maldiviane. La notizia ha destato attenzione in Italia e si attende di conoscere eventuali sviluppi sull’accaduto.

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