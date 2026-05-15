Italiani morti alle Maldive la procura di Roma avvia un’indagine

Da lettera43.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte di cinque cittadini italiani avvenuta durante un’immersione alle Maldive. I fatti risalgono all’ultimo periodo, quando i cinque sono deceduti in circostanze ancora da chiarire. Le autorità italiane hanno avviato i primi approfondimenti, coordinandosi con le autorità maldiviane. La notizia ha destato attenzione in Italia e si attende di conoscere eventuali sviluppi sull’accaduto.

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La procura di Roma ha avviato un’ indagine sulla morte dei cinque italiani alle Maldive, avvenuta durante un’ immersione. I pm della capitale, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, avvieranno un fascicolo una volta arrivata la comunicazione del consolato e affideranno una delega di indagine per compiere tutti gli accertamenti necessari a stabilire le cause dei decessi, che si sono verificati durante l’esplorazione di alcune grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Sono intanto iniziate le operazioni di recupero delle vittime, considerate ad altissimo rischio anche a causa del maltempo. L’ambasciatore d’Italia a Colombo (Sri Lanka), competente per le Maldive, è arrivato a Malè e per parlare con i responsabili della guardia costiera presenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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