La Procura di Roma sentirà i familiari dei sub morti alle Maldive e i responsabili del dipartimento dell’Università di Genova

La Procura di Roma ha programmato l’audizione dei familiari dei cinque sub italiani deceduti alle Maldive, nell’atollo di Vaavu, e delle persone che ricoprono ruoli di responsabilità all’interno del dipartimento dell’Università di Genova dove insegnava Monica Montefalcone, docente di Ecologia. Le testimonianze sono previste nel quadro delle indagini in corso per chiarire le circostanze di quanto accaduto. Nessun dettaglio sui tempi o sui soggetti ascoltati è stato ancora diffuso ufficialmente.

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Saranno sentiti non solo i familiari dei cinque sub italiani che hanno perso la vita nell’atollo di Vaavu alle Maldive, ma anche i responsabili del dipartimento dell'Università di Genova dove insegnava Monica Montefalcone come docente di Ecologia. Si sta sviluppando così il percorso dell'indagine per omicidio colposo contro ignoti avviata dalla procura di Roma. Le audizioni, insieme alle testimonianze dei connazionali che erano a bordo della safari boat "Duke of York", sono i primi di una serie di elementi che dovranno progressivamente ricostruire il quadro di quel giovedì fatale. Un primo tassello è già stato messo al proprio... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Procura di Roma sentirà i familiari dei sub morti alle Maldive e i responsabili del dipartimento dell’Università di Genova ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Individuati i corpi dei quattro sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive, Università di Genova: “Immersione non rientrava nella missione scientifica”Home > Cronaca > Italiani morti alle Maldive, Università di Genova: “Immersione non rientrava nella missione scientifica” L’immersione nel corso... Italiani morti alle Maldive, la procura di Roma avvia un’indagineLa procura di Roma ha avviato un’indagine sulla morte dei cinque italiani alle Maldive, avvenuta durante un’immersione. Flotilla, Tajani si sveglia: Chiesto a Ue sanzioni contro Ben-Gvir, procura di Roma acquisirà video del ministro israeliano x.com Flotilla, tutti i procedimenti avviati dalla Procura di Roma. Sarà acquisito anche video di Ben-GvirLa Procura di Roma ha avviato più procedimenti collegati alla Global Sumud Flotilla, la missione via mare degli attivisti pro-Palestina provenienti da tutto il mondo, distinguendo almeno due distinti ... msn.com Flotilla, la Procura di Roma acquisirà il video con Ben-Gvir: indagini sugli abbordaggi e audizioni degli attivistiIl filmato finirà nel procedimento in cui i magistrati allegheranno anche le audizioni dei 29 attivisti già rientrati in Italia ... affaritaliani.it