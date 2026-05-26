Sub morti alle Maldive dalle autopsie emerge un dettaglio inquietante
Le autopsie sui cinque sub italiani deceduti durante un’immersione nella grotta di Hekunu Kandu alle Maldive non hanno ancora chiarito le cause della morte. I corpi sono stati trovati senza segni evidenti di trauma, e le analisi sono in corso per determinare eventuali fattori legati alla respirazione o altre complicazioni. La polizia locale ha avviato un’indagine per raccogliere ulteriori dettagli sulla vicenda. Al momento, non sono stati resi noti risultati ufficiali o ipotesi definitive.
Resta ancora senza una spiegazione certa la morte dei cinque sub italiani deceduti alle Maldive durante un’immersione nella grotta di Hekunu Kandu. I primi riscontri autoptici non avrebbero evidenziato una causa immediata e ora l’attenzione degli investigatori si concentra sugli accertamenti di laboratorio e sull’analisi delle attrezzature sequestrate. L’attesa delle famiglie prosegue, mentre l’inchiesta procede sul piano tecnico e giudiziario. Prime autopsie a Gallarate: nessun elemento decisivo. All’ospedale di Gallarate sono stati eseguiti i primi esami autoptici sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, tra le vittime della tragedia avvenuta nelle acque delle Maldive. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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