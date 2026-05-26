Le autopsie sui cinque sub italiani deceduti durante un’immersione nella grotta di Hekunu Kandu alle Maldive non hanno ancora chiarito le cause della morte. I corpi sono stati trovati senza segni evidenti di trauma, e le analisi sono in corso per determinare eventuali fattori legati alla respirazione o altre complicazioni. La polizia locale ha avviato un’indagine per raccogliere ulteriori dettagli sulla vicenda. Al momento, non sono stati resi noti risultati ufficiali o ipotesi definitive.

Resta ancora senza una spiegazione certa la morte dei cinque sub italiani deceduti alle Maldive durante un’immersione nella grotta di Hekunu Kandu. I primi riscontri autoptici non avrebbero evidenziato una causa immediata e ora l’attenzione degli investigatori si concentra sugli accertamenti di laboratorio e sull’analisi delle attrezzature sequestrate. L’attesa delle famiglie prosegue, mentre l’inchiesta procede sul piano tecnico e giudiziario. Prime autopsie a Gallarate: nessun elemento decisivo. All’ospedale di Gallarate sono stati eseguiti i primi esami autoptici sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, tra le vittime della tragedia avvenuta nelle acque delle Maldive. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sub morti alle Maldive, dalle autopsie emerge un dettaglio inquietante

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