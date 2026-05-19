Un sub italiano è deceduto durante un’immersione alle Maldive. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori militari locali giovedì scorso. Le autorità maldiviane hanno deciso di sospendere le autopsie sui corpi per motivi religiosi, consentendo l'esame solo al ritorno in Italia. Questa decisione riguarda anche gli altri sub coinvolti, di cui si attende il rientro nel paese di origine. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle salme in questi tipi di incidenti.

Il corpo del primo sub italiano morto alle Maldive è stato recuperato dai sommozzatori militari locali giovedì scorso. Eppure, ancora non è stata eseguita l'autopsia che potrebbe fornire elementi importanti all'inchiesta giudiziaria. Non solo: l'Ambasciata italiana e la fondazione Dan Europe hanno organizzato il rientro nel nostro Paese della salma dell'istruttore padovano Gianluca Benedetti, che in queste ore è arrivata a Milano senza che alle Maldive fosse stata eseguita l'autopsia. L'inchiesta Allo stesso modo, se domani sarà completato il recupero degli ultimi due corpi rimasti nelle grotte (questa mattina sono stati riportati in superficie quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri) queste quattro salme saranno trasportate nel nostro Paese senza un precedente esame autoptico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sub morti alle Maldive, stop alle autopsie per motivi religiosi: i corpi esaminati solo al rientro in Italia

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