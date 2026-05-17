Maldive il marito di Monica Montefalcone si sfoga | Su mia moglie accuse infondate

Da liberoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, ha rilasciato dichiarazioni riguardo alle accuse mosse contro sua moglie, definendole infondate. La donna e la figlia Giorgia sono scomparse durante un’immersione alle Maldive e non sono state ancora trovate. Sommacal ha espresso il suo stato di prostrazione e fatica, chiedendo rispetto per la vicenda personale alla quale sta affrontando. Le ricerche continuano nelle acque dell’arcipelago per rintracciare le due donne.

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Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, è distrutto e stanco dopo la scomparsa della moglie e della figlia Giorgia durante un’immersione alle Maldive. Ospite nella casa del fratello defunto per distrarsi, si sfoga: "Sono distrutto, stanco, non mangio e non dormo da quel maledetto giovedì e mi sono stufato di sentire ancora congetture su mia moglie. Basta, davvero". Sommacal è esasperato dalle insinuazioni che mettono in dubbio il comportamento di Monica. "Monica era una subacquea tra le migliori al mondo", sottolinea: oltre 5.000 immersioni, meticolosissima, con tutti i brevetti. Mai avrebbe messo a rischio la vita della figlia, degli studenti o dei collaboratori, che trattava come figli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

maldive il marito di monica montefalcone si sfoga su mia moglie accuse infondate
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