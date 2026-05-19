Carlo Sommacal ha dichiarato che sua moglie, Monica Montefalcone, era una persona molto esperta e che qualcosa deve essere successo sott’acqua. Attualmente, il marito aspetta che i sub recuperino i corpi della donna e della figlia, scomparsi nelle acque da cui non sono più risalite. Le operazioni di ricerca sono in corso, mentre i soccorritori cercano di localizzare le due persone scomparse. La vicenda si svolge in un’area dove le acque sono state teatro di un incidente ancora in fase di approfondimento.

Attende i corpi della moglie e della figlia, che i sub stanno cercando di recuperare dalle acque dalle quali non sono più risalite. Ma Carlo Sommacal, marito della docente Monica Montefalcone morta alle Maldive insieme alla figlia Giorgia e ad altre tre persone durante una immersione, insiste sulla correttezza delle autorizzazioni. “Mia moglie amava mia figlia e mio figlio. Se c’era una immersione rischiosa non ti ci portava. Ora – dice Sommacal – mi interessa solo riportare mia moglie e mia figlia a casa. Se poi dovessero emergere delle responsabilità si vedrà. Mia moglie era una persona preparatissima ed espertissima oltre che coscienziosa e tutti sapevano che andavano lì e per cosa andavano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia moglie era esperta, deve essere successo qualcosa lì sotto”: parla Carlo Sommacal, il marito di Monica Montefalcone

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