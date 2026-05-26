Sub morte alle Maldive autopsie senza risposte | attesi gli esami tossicologici

Le autopsie sui sub morti nella tragedia alle Maldive dello scorso 14 maggio non hanno fornito spiegazioni definitive sulle cause dei decessi. Tra le vittime ci sono anche una docente universitaria e sua figlia. Sono in corso ulteriori esami, tra cui quelli tossicologici, per cercare di chiarire le ragioni del tragico incidente. Nessuna informazione ufficiale è ancora stata comunicata sui risultati preliminari delle analisi.

Le autopsie sui corpi dei sub morti nella tragedia subacquea dello scorso 14 maggio alle Maldive - tra cui la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal - non hanno chiarito le cause del decesso. Dagli esami, infatti, non sarebbero emersi elementi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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