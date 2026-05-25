Avviate le autopsie sui sub deceduti alle Maldive | primi esami a Gallarate
Le autopsie sui due sub deceduti nell’incidente alle Maldive sono iniziate oggi a Gallarate, poco dopo le 13. I corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri sono stati trasferiti nel reparto di medicina legale per gli esami. Sono cinque le vittime dell’immersione, di cui due sono state sottoposte alle prime analisi. Le operazioni sono condotte dai medici legali incaricati, mentre si attende l’esito degli esami per chiarire le cause del decesso.
Sono iniziate oggi poco dopo le 13 le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti nell’immersione alle Maldive. Nella tarda mattinata di domani, sempre all’ospedale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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