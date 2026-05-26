Maldive oggi le autopsie di Monica Montefalcone della figlia Giorgia e di Muriel Oddenino | si attendono gli esami tossicologici L’avvocato | La professoressa era lì per svolgere un' attività nell' ambito dell' ateneo

Da vanityfair.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi sono in corso le autopsie delle tre vittime a Maldive, con gli esami tossicologici ancora da completare. L’avvocato ha dichiarato che la professoressa era presente per attività universitarie. L’ipotesi principale resta quella di asfissia e annegamento. Alcuni studenti hanno richiesto un spazio online per ricordare la professoressa e il suo lavoro accademico.

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Dopo le autopsie effettuate ieri, all’ospedale di Gallarate, sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, oggi saranno analizzati anche i corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia e della ricercatrice Muriel Oddenino. Per quanto riguarda la causa dei decessi, l’ipotesi più accreditata rimane quella dell’asfissia e del conseguente annegamento. I consulenti tecnici, prima di potersi esprimere, devono attendere l’esito degli esami tossicologici, che serviranno a chiarire eventuali fattori esterni e richiederanno ancora alcuni giorni. Parallelamente, l’inchiesta si sta concentrando anche sulla ricostruzione tecnica delle immersioni nella grotta di Hekunu Kandu. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Maldive, oggi le autopsie di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia e di Muriel Oddenino: si attendono gli esami tossicologici. L’avvocato: «La professoressa era lì per svolgere un'attività nell'ambito dell'ateneo»
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Maldive, al via le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri

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