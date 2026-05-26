Oggi sono in corso le autopsie delle tre vittime a Maldive, con gli esami tossicologici ancora da completare. L’avvocato ha dichiarato che la professoressa era presente per attività universitarie. L’ipotesi principale resta quella di asfissia e annegamento. Alcuni studenti hanno richiesto un spazio online per ricordare la professoressa e il suo lavoro accademico.

Dopo le autopsie effettuate ieri, all’ospedale di Gallarate, sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, oggi saranno analizzati anche i corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia e della ricercatrice Muriel Oddenino. Per quanto riguarda la causa dei decessi, l’ipotesi più accreditata rimane quella dell’asfissia e del conseguente annegamento. I consulenti tecnici, prima di potersi esprimere, devono attendere l’esito degli esami tossicologici, che serviranno a chiarire eventuali fattori esterni e richiederanno ancora alcuni giorni. Parallelamente, l’inchiesta si sta concentrando anche sulla ricostruzione tecnica delle immersioni nella grotta di Hekunu Kandu. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maldive, oggi le autopsie di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia e di Muriel Oddenino: si attendono gli esami tossicologici. L’avvocato: «La professoressa era lì per svolgere un'attività nell'ambito dell'ateneo»

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Maldive, al via le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri

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Maldive, cinque italiani morti in immersione: Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel OddeninoCinque turisti italiani sono deceduti giovedì 14 maggio durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive.

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Temi più discussi: Prime autopsie sui sub morti alle Maldive, i legali contro l'ateneo; Maldive, oggi le autopsie sui sub italiani. L’ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone nei fondali liguri. Il marito: Mi fa male sentire illazioni su di lei: aveva tutti i brevetti; Sub morti Maldive, rientrate in Italia 4 salme. Da lunedì le autopsie; Sub italiani morti alle Maldive, l'università di Genova cancella i profili di Montefalcone e Oddenino.

#Maldive Nella tarda mattinata di oggi inizieranno le autopsie sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Terminate nel tardo pomeriggio di ieri gli esami autoptici sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualt x.com

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