Tumori | perchè alcuni regrediscono mentre altri continuano a crescere

I tumori sono tra le principali cause di morte a livello globale e si sviluppano quando le cellule subiscono mutazioni nel DNA, che alterano il loro normale funzionamento. Alcuni di questi tumori si riducono o regrediscono spontaneamente, mentre altri continuano a crescere senza sosta. La distinzione tra questi due andamenti è ancora oggetto di studio e non è collegata a cause specifiche.

Secondo un recente studio, la nascita di un cancro non è soltanto il risultato di una cellula mutata, ma anche della risposta delle cellule sane che la circondano I tumori rappresentano una delle principali cause di mortalità nel mondo e derivano da alterazioni nel DNA delle cellule, chiamate mutazioni, che modificano il loro comportamento. In condizioni normali, le cellule crescono, si dividono e muoiono seguendo segnali biologici finemente regolati. Quando il DNA accumula mutazioni che alterano questi segnali, le cellule possono iniziare a proliferare in modo incontrollato dando origine a un tumore. Per molti anni il cancro è stato considerato soprattutto il risultato di errori genetici all’interno di singole cellule “ribelli”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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