Tumori perché alcuni spariscono da soli e altri no? Il ruolo decisivo dell’ambiente cellulare

Alcuni tumori si riducono o scompaiono spontaneamente, mentre altri continuano a crescere senza sosta. La differenza sta nel modo in cui le cellule tumorali interagiscono con l’ambiente circostante. Le mutazioni nel DNA sono alla base di questa formazione, ma non spiegano da sole perché alcuni tumori si risolvono da soli. La relazione tra cellule e il loro ambiente gioca un ruolo chiave in questa dinamica.

I tumori nascono quando mutazioni nel DNA alterano i normali meccanismi che regolano la crescita e la divisione delle cellule, portandole a proliferare in modo incontrollato. Per molti anni il cancro è stato interpretato soprattutto come il risultato di errori genetici all'interno di singole cellule "ribelli". Oggi però la ricerca scientifica sta cambiando questa prospettiva, mostrando che anche l'ambiente biologico circostante gioca un ruolo decisivo nello sviluppo della malattia. Un elemento chiave è il cosiddetto "paradosso delle mutazioni". Studi genetici hanno dimostrato che mutazioni tipiche dei tumori possono essere presenti anche in tessuti apparentemente sani, soprattutto con l'avanzare dell'età.