Il Consiglio d’istituto di un liceo tecnico di Parma ha stabilito una sospensione di 30 giorni per tre studenti minorenni accusati di aver aggredito alcuni insegnanti nel parco della scuola. La decisione, comunicata ufficialmente, riguarda i giovani coinvolti nell’episodio avvenuto nei giorni scorsi. La sospensione è stata decisa senza ulteriori misure disciplinari o provvedimenti più severi. La notizia ha suscitato reazioni tra docenti e genitori, alcuni criticando la durata della sospensione.

Il Consiglio d’istituto dell’ITIS Leonardo da Vinci di Parma avrebbe deciso una sospensione di 30 giorni per i tre studenti minorenni ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni di alcuni docenti avvenuta nei giorni scorsi all’interno del parco della scuola. Secondo quanto riferito dal Tg1, i ragazzi sono tutti nati in Italia e provengono da famiglie di origine marocchina, egiziana e moldava. L’istituto starebbe inoltre valutando ulteriori provvedimenti disciplinari: al momento dello scrutinio finale non sarebbe esclusa l’ipotesi della bocciatura. L’aggressione ripresa in un video. L’episodio è avvenuto nel parco dell’istituto ed è stato documentato da un filmato poi diffuso sui social network. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Studenti picchiano prof, ora la decisione che fa discutere: “Solo?!?”

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Studente 13enne accoltella la prof filmando tutto - Vita in diretta 25/03/2026

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