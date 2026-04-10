Recentemente è circolato un annuncio di lavoro che ha suscitato molte reazioni online. La proposta prevede di ricevere fino a 1.000 dollari all’ora per annusare l’alito dei cani e baciarli. La proposta ha attirato l’attenzione per la sua originalità, generando molte discussioni sui social media e tra gli esperti del settore. La pubblicazione ha fatto il giro del web, dividendosi tra chi la considera insolita e chi la giudica inappropriata.

Ci sono annunci pensati per essere letti. E altri pensati per essere condivisi. Quelli comparsi negli ultimi giorni a New York rientrano senza dubbio nella seconda categoria: una società di cibo per animali cerca persone disposte ad annusare l’alito dei cani e a interagire con loro in modo molto ravvicinato. Compenso dichiarato: fino a 1.000 dollari l’ora. Le posizioni aperte, quella di “Dog Breath Sniffer” e “Dog Kisser”, nascono per accompagnare il lancio di un prodotto dedicato all’igiene orale canina. Più che un lavoro tecnico, è un’operazione che mescola marketing e intrattenimento, puntando su un’idea semplice: trasformare un gesto quotidiano per molti proprietari di animali in qualcosa di strutturato, misurabile e pagato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fino a 1.000 dollari l’ora per annusare l’alito dei cani (e baciarli): l’offerta di lavoro che fa discutere

L’offerta di lavoro a Napoli fa discutere: 800 euro al mese per 8 ore al giorno e bisogna “sorridere”Annuncio di lavoro choc a Napoli: 800 euro al mese, per 5 giorni a settimana, compresi i festivi.

Missili a 2 milioni di dollari, droni a 20.000: la guerra dei conti che l’Iran sta vincendoC’è una domanda che i generali del Golfo si fanno ogni notte, mentre i radar tracciano nuove traiettorie in arrivo: quanto ci costa resistere? La...

Temi più discussi: Annusare l’alito dei cani e baciarli per 1.000 dollari l’ora: a New York il lavoro che fa discutere; PS6 a 1000 dollari? Per gli analisti è uno scenario concreto; PS6 a 1000 dollari? Non è più fantascienza: ecco cosa potrebbe succedere davvero al gaming; Dentro la macchina da guerra segreta ucraina: la rivoluzione dei droni.

A New York fino a 1.000 dollari per la «dog wellness». E c'è davvero chi li spendeNegli Stati Uniti va a gonfie vele il business della toelettatura per animali domestici. Secondo quanto riferisce il New York Times, a Manhattan si spendono anche mille dollari per una sessione di ... corriere.it

A New York fino a 1.000 dollari per la «dog wellness». E c'è chi per spendere meno approfitta delle vacanze in MessicoNegli Stati Uniti va a gonfie vele il business della toelettatura per animali domestici. Secondo quanto riferisce il New York Times, a Manhattan si spendono anche mille dollari per una sessione di «do ... msn.com

UFFICIALE: Luciano Spalletti rinnova con la Juventus fino al 2028. L’allenatore lo annuncia per primo alla squadra così Juventus - facebook.com facebook

#Juventus: #Spalletti ha firmato il rinnovo fino al 2028 // Spalletti has signed a new contract at Juventus until 2028 x.com