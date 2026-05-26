Studenti in protesta alla Consulta | Lanci di sedie e spintoni contro di noi da parte di Azione Studentesca

Notizia in breve

Studenti in protesta alla Consulta riferiscono di aver subito aggressioni da parte di militanti di Fratelli d'Italia, che avrebbero lanciato sedie e spintonato i manifestanti. L'aggressione sarebbe avvenuta in risposta alla modifica del nome della Commissione Antifascismo. Nessuna informazione su eventuali feriti o denunce presentate. La protesta si è svolta in un contesto di tensione tra studenti e rappresentanti politici.