Studenti in protesta alla Consulta | Lanci di sedie e spintoni contro di noi da parte di Azione Studentesca
Studenti in protesta alla Consulta riferiscono di aver subito aggressioni da parte di militanti di Fratelli d'Italia, che avrebbero lanciato sedie e spintonato i manifestanti. L'aggressione sarebbe avvenuta in risposta alla modifica del nome della Commissione Antifascismo. Nessuna informazione su eventuali feriti o denunce presentate. La protesta si è svolta in un contesto di tensione tra studenti e rappresentanti politici.
I militanti del ramo di Fratelli d'Italia nelle scuole superiori aggrediscono gli studenti in protesta dopo la modifica del nome della Commissione Antifascismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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