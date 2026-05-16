Lanci di sedie e spintoni in piazza Gae Aulenti a Milano per il nuovo orologio Swatch | il video della ressa
Nella mattina di sabato 16 maggio si sono verificati alcuni scontri in piazza Gae Aulenti a Milano, davanti al negozio Swatch, durante il lancio di sedie e gli spintoni tra le persone presenti. Un video mostra i momenti di confusione, con alcuni partecipanti che si sono spinti e hanno lanciato sedie. La scena si è svolta mentre si svolgeva l’evento legato all’inaugurazione del nuovo orologio del marchio. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause degli scontri.
Alcuni scontri si sono verificati questa mattina, sabato 16 maggio, in piazza Gae Aulenti a Milano davanti al negozio Swatch. Già da due giorni si era formata la fila per acquistare il nuovo 'Royal Pop', ma alcuni avrebbero provato a saltare la coda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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