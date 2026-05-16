Lanci di sedie e spintoni in piazza Gae Aulenti a Milano per il nuovo orologio Swatch | il video della ressa

Nella mattina di sabato 16 maggio si sono verificati alcuni scontri in piazza Gae Aulenti a Milano, davanti al negozio Swatch, durante il lancio di sedie e gli spintoni tra le persone presenti. Un video mostra i momenti di confusione, con alcuni partecipanti che si sono spinti e hanno lanciato sedie. La scena si è svolta mentre si svolgeva l’evento legato all’inaugurazione del nuovo orologio del marchio. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause degli scontri.

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