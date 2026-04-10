Ospedale di Perugia la denuncia | Posti letto indisponibili pazienti ricoverati nei corridoi dei reparti

Un'organizzazione sindacale ha segnalato problemi all'ospedale di Perugia, evidenziando la mancanza di posti letto disponibili. Secondo quanto riferito, alcuni pazienti sono stati ricoverati nei corridoi dei reparti a causa della carenza di spazi adeguati. La denuncia parla di una situazione di

L'organizzazione sindacale rappresentativa delle professioni infermieristiche, il NurSind, ha inviato una segnalazione di "grave criticità organizzativa e assistenziale" riscontrata presso l'azienda ospedaliera di Perugia, in merito alla presenza di letti di pazienti ricoverati posizionati lungo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Mancano i posti letto, i pazienti adulti ricoverati in cardiologia pediatricaAncona, 7 febbraio 2026 – Adulti ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia Pediatrica.

Ospedale di Terni, restyling del Santa Maria con fondi Pnrr: grandi macchinari, ampliamento dei reparti e nuovi posti lettoUn investimento complessivo superiore ai sedici milioni di euro, per sei linee differenti di intervento.

Temi più discussi: Nuova dirigente del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale; L'ospedale di Perugia impegnato per la prevenzione della sindrome del bambino scosso; Ospedale di Perugia, Sonia Fagotti nuova responsabile della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro; Nuovo dirigente all'ospedale di Perugia: Sonia Fagotti responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale.

Nuovo dirigente all'ospedale di Perugia: Sonia Fagotti responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendaleE’ Sonia Fagotti la nuova dirigente responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale dell’Azienda ospedaliera di Perugia. La procedura selettiva pubblica si era svolta lo scorso mese, F ... corrieredellumbria.it

L'ospedale di Perugia impegnato per la prevenzione della sindrome del bambino scossoLa terapia neonatale dell'ospedale di Perugia, in collaborazione con tutto il Dipartimento materno infantile, parteciperà alle Giornate nazionali di prevenzione della sindrome del bambino scosso, prom ... ansa.it

Un 20enne di San Marino è stato trasferito con il Nibbio all’ospedale di Perugia #cittadicastello - facebook.com facebook

Ospedale di Perugia, nuova assunzione di dirigente tecnico x.com