Studenti famiglie e insegnanti alla marcia dalla scuola ai luoghi della vita di padre Puglisi

Studenti, famiglie e insegnanti hanno partecipato a una marcia da scuola ai luoghi di padre Puglisi nel quartiere di Brancaccio. La manifestazione ha coinvolto diverse centinaia di persone e si è svolta lungo un percorso che ha toccato i principali punti della zona. La marcia, dedicata al sacerdote ucciso nel 1990, si è conclusa con un momento di riflessione e ricordo.

Una marcia nel segno di padre Pino Puglisi ha animato Brancaccio. Il quartiere ha infatti vissuto una giornata di grande valore civile e educativo. "Non è stato il clima quasi estivo a renderla speciale, ma il calore e l’entusiasmo della manifestazione organizzata dall’istituto comprensivo Padre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Cisgiordania: studenti, famiglie e insegnanti protestano pacificamente da dieci giorni per la scuola bloccata dai coloni israeliani a Khirbet Umm Al KhairAlmeno 55 minori palestinesi non possono frequentare la scuola da dieci giorni a causa di una recinzione di filo spinato, eretta illegalmente dai coloni israeliani. Studenti, insegnanti e famiglie ... savethechildren.it