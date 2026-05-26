Studenti famiglie e insegnanti alla marcia dalla scuola ai luoghi della vita di padre Puglisi

Da palermotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Studenti, famiglie e insegnanti hanno partecipato a una marcia da scuola ai luoghi di padre Puglisi nel quartiere di Brancaccio. La manifestazione ha coinvolto diverse centinaia di persone e si è svolta lungo un percorso che ha toccato i principali punti della zona. La marcia, dedicata al sacerdote ucciso nel 1990, si è conclusa con un momento di riflessione e ricordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una marcia nel segno di padre Pino Puglisi ha animato Brancaccio. Il quartiere ha infatti vissuto una giornata di grande valore civile e educativo. "Non è stato il clima quasi estivo a renderla speciale, ma il calore e l’entusiasmo della manifestazione organizzata dall’istituto comprensivo Padre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Bumble Nums – The Ants Go Marching Piano Tutorial | Piano AccoMan

Video The Bumble Nums – The Ants Go Marching Piano Tutorial | Piano AccoMan

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: A Nardò “U Parrinu - La mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia”

Educazione all’affettività, Bari celebra il valore del dialogo tra insegnanti, studenti e famiglieA Bari si è concluso l’evento dedicato all’educazione all’affettività, tenutosi presso l’Istituto Comprensivo “N.

Temi più discussi: Festival dei Micromondi, 110 progetti realizzati da studenti e insegnanti; Educazione affettiva nelle scuole: a Fabriano si chiude un triennio di lavoro con docenti, studenti e famiglie; Prevenzione, ascolto e supporto ai giovani: l’attività negli istituti scolastici del Distretto di Fidenza; Docenti aggrediti dagli studenti, il video shock di Parma riapre il tema sicurezza nelle scuole. DIRITTO IN CATTEDRA con AVV. DE MARTINO 22 maggio ore 16.

studenti famiglie e insegnantiStudenti aggrediscono due professori a Parma, Crosetto: Devono capire la gravità del gesto e pagarne le conseguenze. Sasso invoca il carcere: Integrazione dietro le ...Un gruppo di studenti ha aggredito due insegnanti davanti a un istituto scolastico di Parma. Il fatto è accaduto all’uscita delle lezioni. Secondo quanto ricostruito, i docenti sono stati accerchiati ... orizzontescuola.it

Cisgiordania: studenti, famiglie e insegnanti protestano pacificamente da dieci giorni per la scuola bloccata dai coloni israeliani a Khirbet Umm Al KhairAlmeno 55 minori palestinesi non possono frequentare la scuola da dieci giorni a causa di una recinzione di filo spinato, eretta illegalmente dai coloni israeliani. Studenti, insegnanti e famiglie ... savethechildren.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web