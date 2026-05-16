A Nardò U Parrinu - La mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia

NARDO’ - "Spiritus Mundi", la rassegna di musica, teatro e conferenze, nella Cappella “San Filippo Neri” del Mu.Di.Na., il Museo Diocesano di Nardò, propone “U Parrinu. La mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia” di e con Christian Di Domenico. Un monologo teatrale profondo e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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