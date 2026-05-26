Gli studenti dell’Istituto De Nicola hanno realizzato opere artistiche per l’ambulatorio di assistenza medica avanzata dell’Asst Nord Milano. Le creazioni sono state esposte negli spazi dell’ambulatorio, che ora si presentano con un allestimento colorato e personalizzato. Il progetto, chiamato “Dama”, coinvolge gli studenti nell’ideazione e realizzazione di lavori artistici destinati a migliorare l’ambiente di cura. La presentazione delle opere ha concluso la fase di lavorazione.

Gli studenti dell’Istituto De Nicola per il progetto “Dama”. Sono state presentate le opere artistiche realizzate dagli studenti per gli spazi dell’ambulatorio Disabled advanced medical assistance dell’ Asst Nord Milano. "I quadri sono stati affissi lungo le pareti dell’ambulatorio con l’obiettivo di rendere gli ambienti più piacevoli, accoglienti e vicini ai bisogni di pazienti, familiari e operatori". Durante l’evento, i 41 studenti coinvolti nel progetto hanno ricevuto una pergamena di riconoscimento consegnata dal direttore generale dell’Asst Tommaso Russo, "come segno di ringraziamento per l’impegno, la sensibilità e la creatività dimostrati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Studenti all’opera, il reparto si colora

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Fairhope High students paint interactive mural in pediatric ICU

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