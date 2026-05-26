Una studentessa di Salerno è la più votata in Italia nelle liste di Avanti Psi. La sua elezione si è verificata durante le ultime consultazioni elettorali. Ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra gli eletti nelle liste del partito. La studentessa ha dichiarato che per i giovani è importante trovare uno spazio politico che unisca impegno, visione e passione. La notizia è stata confermata dai risultati ufficiali delle urne.

Tempo di lettura: 2 minuti “Per i giovani oggi è fondamentale trovare uno spazio politico dove ci siano insieme impegno, visione e passione. Sono felice di poterlo fare in Avanti Psi, il partito più antico d’Italia, ma con uno sguardo rivolto al futuro”. Lo dichiara Simona Calzaretti, 24 anni, studentessa in Medicina e prima eletta della lista Avanti Psi a Salerno dopo il risultato ottenuto alle elezioni amministrative, oltre 1200 preferenze, miglior risultato alle amministrative in Italia per una candidata del partito. “Credo sia importante – aggiunge – costruire una politica che sappia ascoltare le nuove generazioni, valorizzarne competenze e idee, senza rinunciare ai valori storici del socialismo riformista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Studentessa eletta a Salerno, è la più votata in Italia nelle liste Avanti Psi

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