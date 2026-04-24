A Salerno è stata presentata ufficialmente la lista “Avanti PSI Salerno” in vista delle prossime elezioni comunali. Alla cerimonia di presentazione, hanno partecipato il segretario cittadino del partito, assieme a due altri rappresentanti, per annunciare il sostegno al candidato sindaco De Luca. La lista si inserisce nel quadro delle competizioni elettorali che si terranno nel capoluogo campano.

Tempo di lettura: 2 minuti Donato D’Aiuto, segretario cittadino di Avanti PSI Salerno, insieme a Luigi Di Martino e Vito Guariglia, ha ufficialmente presentato la lista “Avanti PSI Salerno” in vista delle prossime elezioni comunali, a sostegno del candidato sindaco De Luca. Una lista ampia e rappresentativa, composta da professionisti, giovani, donne e figure con esperienza amministrativa, con l’obiettivo di offrire un contributo concreto e qualificato al governo della città. Lista “Avanti PSI – Salerno” Mirko Bove Antonio Cammarota Pietro Cardella Simona Calzaretti Vincenzo Caserta Licia Claps Ilaria De Angelis Modestino De Marco.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative a Salerno, presentata la lista “Avanti PSI Salerno” a sostegno di De Luca

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