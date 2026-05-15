Salerno rimossa la discarica nel quartiere Mariconda | soddisfatto Mirko Bove Avanti-PSI

A Salerno, nel quartiere di Mariconda, è stata rimossa una discarica che rappresentava un punto di degrado e abbandono. L’intervento ha portato alla riqualificazione di un’area precedentemente ostile alla vivibilità, rendendola più pulita e decorosa. La rimozione è stata accolta con soddisfazione da alcune figure politiche locali, che hanno evidenziato il cambiamento avvenuto. L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di interventi contro l’abbandono di rifiuti nella zona.

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