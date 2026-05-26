Stretta sugli orari dei locali dopo la sparatoria di via La Lumia l' arrestato | Volevano investirmi con l' auto
Dopo la sparatoria in via La Lumia che ha ferito una giovane alla testa, le autorità hanno deciso di rafforzare i controlli sugli orari dei locali pubblici. L’arrestato ha dichiarato di aver agito perché credeva che volessero investirlo con un’auto. La sparatoria ha portato a un aumento delle misure di sicurezza nella zona, con l’obiettivo di prevenire ulteriori incidenti. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sulle persone coinvolte è stato ancora comunicato.
Dopo la sparatoria nella quale è rimasta ferita una giovane colpita alla testa, arriva una nuova stretta per garantire più sicurezza. Potenziamento della videosorveglianza e nuove regole sugli orari di apertura dei locali sono le decisioni prese nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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