Nel pomeriggio del 29 aprile, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino indiano. Il Prefetto di Salerno ha firmato il provvedimento, mentre il Questore ha disposto l’accompagnamento alla frontiera. L’operazione fa parte delle azioni di contrasto all’immigrazione irregolare.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio del 29 aprile u.s. gli Agenti dell’ Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno dato esecuzione a un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno, con contestuale ordine di accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore. Il destinatario del provvedimento, un cittadino di nazionalità indiana, classe ‘96, era stato precedentemente oggetto di accertamenti amministrativi. Nella mattinata di ieri, al termine dell’udienza per la convalida del provvedimento di accompagnamento, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura disposta dal Questore, ritenendone sussistenti i presupposti di legge.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Contrasto all’immigrazione irregolare: indiano espulso dal Prefetto di Salerno

Notizie correlate

Leggi anche: Contrasto all’immigrazione irregolare: espulsi due cittadini stranieri

Contrasto all'immigrazione irregolare, la polizia esegue due provvedimenti di espulsioneContinuano senza sosta i servizi della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare sul territorio provinciale.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Abusivismo e truffe, nuovi controlli della Polizia di Stato: elevate 244 multe; Le zone rosse di stazione centrale e Bolognina sono state prorogate.

Salerno, stretta sull’immigrazione irregolare: tre espulsioni e rimpatri eseguiti dalla PoliziaOperazione della Polizia di Stato a Salerno e provincia: eseguiti provvedimenti di espulsione e rimpatrio per cittadini stranieri irregolari. Tutti i dettagli degli interventi ... infocilento.it

Rieti, irregolare in Italia e con precedenti per droga e sfruttamento della prostituzione: espulso dalla poliziaRIETI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’espulsione di un cittadino albanese, irregolarmente soggiornante sul territorio ... ilmessaggero.it

Piazza Vittorio Veneto Salerno Consegna della Medaglia d'oro al Comune di Olevano S.T Tusciano, Consegna il Prefetto Dott. Francesco Esposito Prefetto di Salerno L'81ESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO. 10001267203 - facebook.com facebook