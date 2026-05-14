Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha preso una decisione riguardo alla concessione della spiaggia di Mondello, gestita finora dall’Italo-Belga. La Regione aveva deciso di revocare la concessione storica, e ora si attende il verdetto che determinerà se l’accesso alla spiaggia rimarrà invariato o subirà modifiche. La decisione del Cga riguarda anche eventuali novità sulla gestione e sull’utilizzo della spiaggia stessa.

? Punti chiave Come cambierà l'accesso alla spiaggia dopo la decisione del Cga?. Perché la Regione ha revocato la concessione storica della Italo-Belga?. Chi gestirà i nuovi lotti se la società perderà il diritto?. Quali rischi di ordine pubblico deve evitare il tribunale oggi?.? In Breve Il 25 aprile il presidente de Francisco aveva sospeso la decisione del Tar.. La Regione aveva revocato la concessione per rischio infiltrazioni mafiose e irregolarità.. La prefettura aveva inviato tre esperti per la prevenzione collaborativa presso la società.. La decisione influisce sulla suddivisione in tredici nuovi lotti previsti dagli enti locali.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondello, il Cga decide sul destino della Italo-Belga: si resta o cambia?

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