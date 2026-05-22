Caso Mondello parla l' Italo Belga | Confermata la nostra legittimazione ora ci prepariamo per l' estate

Dopo settimane di silenzio, l’Italo Belga ha confermato di essere legittimata a operare nella spiaggia di Mondello, sottolineando di aver deciso di uscire allo scoperto seguendo una linea di rispetto istituzionale. La società ha annunciato di essere pronta a prepararsi per l’estate, dopo aver ricevuto la conferma ufficiale della propria presenza nel tratto di spiaggia interessato. La comunicazione arriva in un momento di attesa e di attenzione da parte di chi segue la vicenda.

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