Caso Mondello parla l' Italo Belga | Confermata la nostra legittimazione ora ci prepariamo per l' estate
Dopo settimane di silenzio, l’Italo Belga ha confermato di essere legittimata a operare nella spiaggia di Mondello, sottolineando di aver deciso di uscire allo scoperto seguendo una linea di rispetto istituzionale. La società ha annunciato di essere pronta a prepararsi per l’estate, dopo aver ricevuto la conferma ufficiale della propria presenza nel tratto di spiaggia interessato. La comunicazione arriva in un momento di attesa e di attenzione da parte di chi segue la vicenda.
Dopo settimane di silenzio, seguendo la linea del “rispetto istituzionale”, la Italo Belga ha deciso di uscire allo scoperto sottolineando, prima di iniziare a prepararsi per la stagione estiva, la “piena legittimazione” rispetto alla propria presenza nella spiaggia di Mondello. Esprimono grande. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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