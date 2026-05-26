street art e riqualificazione urbana come impiastreet sta trasformando spirano

ImpiaStreet sta portando avanti progetti di street art e riqualificazione urbana a Spirano. L’associazione realizza murales e interventi artistici per migliorare gli spazi pubblici e coinvolgere la comunità locale. Le iniziative puntano a valorizzare il patrimonio territoriale attraverso l’arte urbana, con interventi che si inseriscono in un processo di rigenerazione delle aree cittadine. Le opere sono state realizzate in diverse zone della città, contribuendo a rinnovare l’aspetto di alcuni quartieri.

Articolo. Tra street art, comunità e memoria del territorio, l’associazione promuove progetti di riqualificazione urbana aperti ad artisti italiani e stranieri Arte di strada, street art, graffitismo. Termini diversi che portano subito alla mente la figura di una persona che, bomboletta alla mano, crea le proprie opere usando come tela le mura di palazzine private o edifici pubblici. Da sempre il tema ha suscitato contrasti tra chi vede questi disegni come vere e proprie opere d’arte e chi invece le considera solo un insulto al decoro urbano. Cosa succederebbe però se si usasse l’arte di strada per riqualificare zone del territorio? Questa è... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Street art e riqualificazione urbana, come Impiastreet sta trasformando SpiranoClasse 1992, ho vissuto la mia infanzia a cavallo tra analogico e digitale. Tra pixel e carta stampata, il mio obiettivo è quello di scovare punti di dialogo… Arte di strada, street art, graffitismo. ecodibergamo.it

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