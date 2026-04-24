Street art e rigenerazione | il sottopasso di Corso Cavour diventa una galleria urbana a cielo aperto

Nel sottopasso ciclo-pedonale di Corso Cavour, si sta realizzando una galleria urbana a cielo aperto dedicata alla street art. Questa zona, attraversata quotidianamente da cittadini e pendolari, sta subendo una trasformazione in questi giorni, diventando uno spazio aperto dedicato all’arte di strada. La riqualificazione mira a valorizzare l’area e a creare un punto di interesse per chi percorre il percorso.

Una galleria a cielo aperto, attraversabile ogni giorno da cittadini e pendolari, sta prendendo forma nel sottopasso ciclo-pedonale di Corso Cavour, trasformato in questi giorni in un vivace spazio dedicato alla street art. L’intervento artistico, avviato nella mattinata di lunedì, è ormai in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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