Bar nail art donne al timone | come si sta trasformando l’imprenditoria cinese sotto le torri

Negli ultimi anni, l’imprenditoria femminile in Cina sta vivendo un mutamento significativo, con molte donne che gestiscono attività in settori come bar e nail art. Questa tendenza si riflette anche in altre parti del mondo, tra cui Bologna, dove si nota una presenza crescente di imprese guidate da donne che operano in ambiti creativi e di servizi. La trasformazione riguarda principalmente la partecipazione femminile nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria, anche in settori tradizionalmente considerati di nicchia.

Oltre 6.000 residenti nell’area metropolitana e circa 850 imprese, con una presenza concentrata in alcune aree, ma senza un quartiere simbolo. Tra commercio, servizi e seconde generazioni, Bologna mostra una realtà diffusa e ibrida, tra radicamento economico e nuove identità Se cercate lanterne rosse appese ai lampioni o portali imperiali che delimitano un caseggiato, a Bologna non li troverete. Qui non c’è una Chinatown come a Londra o a Milano, né un distretto industriale monoculturale come a Prato. Qui l'integrazione cinese ha un aspetto diverso.Quanti sono i cinesi di BolognaLa comunità cinese rappresenta una delle presenze straniere più radicate nel tessuto urbano cittadino e nell’area metropolitana. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: La nail art con le uova e i capelli imprigionati di Margot Robbie in Cime tempestose Melograno Art Gallery, dal 12 al 18 marzo le mostre di Ambra Ceragioli e Matteo TorriScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Dal 12 al 18 marzo la... Bar, nail art, donne al timone: come si sta trasformando l’imprenditoria cinese sotto le torriSe cercate lanterne rosse appese ai lampioni o portali imperiali che delimitano un caseggiato, a Bologna non li troverete. Qui non c’è una Chinatown come a Londra o a Milano, né un distretto industria ... bolognatoday.it Nail art a casa: stampante speciale permette di stampare direttamente sulle unghieIn Italia cresce la passione per la nail art: nuove tecnologie come SmartNail e smalti smart rivoluzionano il settore della manicure. tech.everyeye.it