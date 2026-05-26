Stragi e pallottole… di precisione

Un missile ha colpito un appartamento a Nuseirat prima dell’alba di domenica 24 maggio, uccidendo un uomo di 38 anni, sua moglie di 36 anni e il loro neonato di sei mesi. L’attacco è avvenuto mentre la famiglia dormiva nel letto. Non ci sono dettagli su eventuali responsabili o motivazioni dell’attacco. La scena è stata trovata al risveglio dei soccorritori, che hanno confermato le tre vittime.

Domenica 24 maggio, prima dell’alba, un missile è caduto sul letto in cui dormivano, in un appartamento di Nuseirat, Mohammed Ibrahim Abu Mallouh, trentotto anni, la moglie Alaa Majdi Zaqlan, trentasei, e il loro figlio Osama, sei mesi. I tre sono morti sul colpo. Sei bambine, le altre figlie della coppia, sono sopravvissute. Lo zio Yehia ha riferito alla Reuters che i corpi sono stati trovati «tagliati a pezzi», senza preavviso. Le agenzie palestinesi hanno comunicato i nomi domenica mattina. L’esercito israeliano taceva. Lunedì 25 maggio, ventiquattro ore dopo, le Forze di difesa israeliane hanno rivendicato: Abu Mallouh, scrivono, era una «figura centrale» nella produzione di armi di Hamas. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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