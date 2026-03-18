Il reparto offensivo del Milan attraversa un momento complicato, con diversi giocatori che hanno subito infortuni e cambi di formazione frequenti. La squadra fatica a trovare stabilità e continuità in attacco, mentre le decisioni tecniche continuano a influenzare la formazione titolare. La situazione resta incerta e nessuno dei giocatori coinvolti può considerarsi sicuro di un posto fisso.

Calma ed equilibrio. Occorre il massimo dell'"allegrismo" in questo momento in casa rossonera per superare il mal di pancia dell'Olimpico. Calma perché nulla è perduto - quanto meno, in ottica Champions - e la situazione è ampiamente gestibile. Equilibrio perché quella con la Lazio è soltanto la terza sconfitta in questo campionato. Un ko che lascia in eredità un insegnamento evidente: Allegri ha costruito il Milan sulla solidità della fase difensiva e l'efficacia del gioco di rimessa, lo snaturamento di Roma - baricentro più alto, tentativo di imporre il gioco - ha dimostrato che nessuna delle due fasi ne beneficia. In realtà uno dei problemi evidenti - e non certo da oggi - è proprio l'attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan e le pallottole spuntate: in attacco nessuno è certo di restare

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