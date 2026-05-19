A pochi giorni dall'incidente che ha coinvolto diverse persone a Modena e ha causato feriti di varia gravità, l’avvocato di Salim El Koudri ha dichiarato che non sono ancora stati definiti i tempi per la perizia psichiatrica richiesta nel procedimento. La procura ha avviato le indagini e ha disposto le analisi psichiatriche sul presunto responsabile, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulla tempistica o sui risultati attesi.

A pochi giorni di distanza dall'investimento che ha provocato il ferimento, anche grave, di diverse persone a Modena parla Fausto Gianelli, l'avvocato di Salim El Koudri, il presunto responsabile del fatto. Il legale del giovane ha dichiarato che il suo assistito non sa perché ha compiuto il gesto e ha poi fatto una puntualizzazione sul contenuto delle e-mail che El Koudri avrebbe inviato nel 2021 all'Università di Modena. "Fanno pensare a una radicalizzazione, all'epoca frequentava ancora la moschea, poi la abbandona. Ultimamente abbandona la fede, la famiglia si lamenta dell'abbandono della fede", precisa l'avvocato facendo intendere che quanto avvenuto non sia riconducibile a credenze religiose. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, l'avvocato di El Koudri: "Perizia psichiatrica? Aspettiamo un attimo"

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Email shock di Salim El Koudri: le mail del 2021 prima dellattacco a Modena

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