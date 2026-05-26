Strage Modena fuori pericolo l'uomo investito con la moglie Nel pc di El Koudri trovate ricerche su attentati

Notizia in breve

L’uomo investito con la moglie durante la strage a Modena è uscito dal ospedale, dove era stato ricoverato. Nel computer di El Koudri, gli investigatori hanno trovato ricerche sulla possibilità di attacchi con auto contro la folla, ma nessun video o materiale di propaganda legato a attentati di matrice islamica. La cronologia del dispositivo indica ricerche specifiche, senza ulteriori dettagli su altri contenuti digitali.