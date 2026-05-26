Strage Modena fuori pericolo l'uomo investito con la moglie Nel pc di El Koudri trovate ricerche su attentati
L’uomo investito con la moglie durante la strage a Modena è uscito dal ospedale, dove era stato ricoverato. Nel computer di El Koudri, gli investigatori hanno trovato ricerche sulla possibilità di attacchi con auto contro la folla, ma nessun video o materiale di propaganda legato a attentati di matrice islamica. La cronologia del dispositivo indica ricerche specifiche, senza ulteriori dettagli su altri contenuti digitali.
Nel pc di El Koudri nessun video con attentati di matrice islamica, ma gli investigatori hanno trovato nella cronologia alcune ricerche relative ad attentati con auto sulla folla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il tentato rapimento: Ho visto mia figlia in pericolo e sono scattato, in quei momenti non pensi
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