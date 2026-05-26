strage di modena nel pc di el koudri ricerche sugli attentati islamici in europa scaricati anche video correlati

Nel computer di un sospettato sono state trovate ricerche relative a attentati islamici in Europa e video collegati. Le analisi dei dispositivi non hanno evidenziato contatti con gruppi estremisti né indicazioni di una rete organizzata. Le autorità continuano le verifiche per approfondire eventuali collegamenti. Finora, non sono stati trovati elementi che suggeriscano una pianificazione coordinata o una rete stabile.

Dalle ricerche sui device non sono per ora emersi contatti con organizzazioni estremiste né elementi che facciano pensare a una rete. Tuttavia, la pista del lupo solitario non è esclusa così come non lo è la matrice terroristica Salim El Koudri è rinchiuso in carcere da 10 giorni con le accus. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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