A Modena un'auto ha investito diverse persone sulla strada, causando feriti. L'autore dell'episodio è stato identificato come Salim el Koudri, un uomo di 31 anni nato a Seriate, che non aveva precedenti penali. La polizia ha confermato che si tratta di un episodio intenzionale e ha riferito che l'uomo ha dichiarato di aver agito perché si sentiva vittima di bullismo. Le autorità stanno ricostruendo le motivazioni e le circostanze di quanto accaduto.

Mentre Modena tenta di riprendersi dallo shock per quanto accaaduto in via Emilia, l’attenzione degli inquirenti è rivolta al profilo di Salim el Koudri, l’uomo che il 16 maggio ha trasformato il centro storico in un inferno di sangue e lamiere. Il bilancio è drammatico: 7 feriti, di cui alcuni in condizioni gravissime, tra cui una donna che ha subito l’amputazione delle gambe. A rendere ancora più inquietante l’evento è la personalità e il movente che emergono dai primi interrogatori. Auto sulla folla a Modena, chi è Salim el Koudri Perché l'uomo voleva fare una strage Le indagini sulla salute mentale di el Koudri Auto sulla folla a Modena, chi è Salim el Koudri Come riporta TgCom24, Salim el Koudri non è un nome noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, chi è Salim el Koudri e perché voleva fare una strage: "Si sentiva bullizzato"

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