Nuove rivelazioni emergono sulla persona coinvolta nell’incidente a Modena, dopo la diffusione di alcune email che contengono insulti rivolti ai cristiani in relazione a questioni di lavoro. Le indagini hanno portato alla luce anche richieste di materiali religiosi come Bibbia e prete, fatte dall’uomo nei giorni precedenti l’episodio. Questi dettagli sollevano dubbi sul suo stato mentale prima dell’incidente, mentre le autorità continuano a fare accertamenti approfonditi.

Le nuove rivelazioni sull’uomo che ha travolto la folla aprono interrogativi inquietanti sul suo stato mentale nei giorni precedenti alla strage sfiorata. Emergono nuovi dettagli sul passato e sullo stato psicologico di Salim El Koudri, il 31enne fermato con l’accusa di strage e lesioni aggravate dopo aver travolto con l’auto decine di persone nel centro storico di Modena. Mentre otto feriti portano ancora addosso le conseguenze della folle corsa di sabato pomeriggio, gli investigatori stanno ricostruendo gli ultimi anni dell’uomo, cercando di capire cosa possa aver innescato un gesto che ha sconvolto il Paese. Nelle ultime ore sono finite all’attenzione della Procura quattro email inviate nel 2021 all’Università di Modena e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Modena, cosa c’era nelle mail di El Koudri: gli insulti ai cristiani per il lavoro, ora chiede Bibbia e prete

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