La procura ha richiesto una perizia psichiatrica per il 31enne Salim El Koudri, coinvolto nella strage di Modena. La richiesta fa parte di un incidente probatorio per verificare le condizioni dell’indagato e capire meglio il suo stato mentale. La difesa ha sostenuto che questa valutazione è necessaria per accertare il movente. La richiesta sarà valutata dal giudice.

L'istanza rientra in un incidente probatorio volto a chiarire le condizioni dell'indagato, il 31enne Salim El Koudri. Il suo avvocato difensore, Fausto Gianelli, si è dichiarato "a favore della richiesta", definendola un "accertamento necessario" per comprendere tanto lo stato mentale dell'uomo quan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Strage Modena, chiesta perizia psichiatrica dalla procura per El Koudri, la difesa: "Necessaria per accertare il movente"

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Email shock di Salim El Koudri: le mail del 2021 prima dellattacco a Modena

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