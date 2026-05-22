Firenze non dimentica | un convegno e una mostra a 33 anni dalla strage dei Georgofili

A distanza di 33 anni dalla strage di via dei Georgofili, Firenze organizza un convegno che prevede interventi di figure istituzionali e la presentazione di progetti realizzati dagli studenti sulla cultura della legalità. L’evento si svolge nella città che ricorda quell’attentato, coinvolgendo esperti e giovani in attività che mirano a mantenere vivo il ricordo e promuovere valori civili. La giornata include anche una mostra dedicata a quegli avvenimenti e al percorso di memoria collettiva.

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FIRENZE – Trentatrè anni dopo la strage di via dei Georgogili, un convegno che vedrà un dialogo con Pietro Grasso e la presentazione dei progetti degli studenti sulla cultura della legalità. E un riallestimento arricchito da nuovi materiali (aggiornamenti processuali, ulteriori rilievi fotografici, elaborazione grafica dei danni) della mostra già esposta nel 2023 che offre al pubblico la possibilità di conoscere i documenti giudiziari donati nel 2018 al Centro regionale di documentazione Cultura della legalità democratica. Sono le iniziative con cui, a partire da lunedì prossimo, la Toscana rinnova il suo impegno per la memoria e la ricerca... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Firenze non dimentica: un convegno e una mostra a 33 anni dalla strage dei Georgofili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firenze ricorda la strage dei Georgofili: due giorni di memoria tra incontri e testimonianzeFirenze, 22 maggio 2026 - Firenze si prepara a commemorare il 33esimo anniversario della strage di via dei Georgofili, avvenuta nella notte tra il 26... Il nuovo ponte sull’Arno sarà intitolato alle sorelline vittime della strage dei GeorgofiliSarà intitolato alle sorelline Nencioni, Caterina e Nadia, il nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il parco dell’Anconella. L’archivio della Misericordia di Firenze racconta la città che nessuno vede \ FOTOPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... firenzetoday.it