Una tragedia si è verificata in una grotta frequentata da sub, dove sono state trovate le vittime. Il professore coinvolto nelle operazioni di salvataggio è stato rimosso dal sito web dell’ateneo. Alcuni studenti hanno protestato contro l’università, accusandola di conoscenza e complicità nelle attività svolte nelle missioni. La vicenda riguarda attività che si ripetono con frequenza regolare e di cui l’università è ritenuta informata.

ROMA "Queste missioni hanno ricorrenza annuale se non semestrale e l’università è assolutamente consapevole di quello che viene fatto". Gli avvocati Giuseppe Pugliese e Alessandro Albert, che rappresentano i familiari della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, due delle cinque vittime della strage dei sub italiani alle Maldive, rispondono così alla nota con cui l’ateneo di Genova ‘scaricava‘ la docente nei giorni scorsi. I legali parlano anche di "sgomento" dei familiari per l’eliminazione della pagina di Montefalcone dal sito di UniGe, mentre scompare anche il profilo di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca morta anche lei nelle grotte di Hekunu Kandu sull’atollo di Vaanu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Strage di sub nella grotta. Prof rimosse dal sito web. Studenti contro l’Università

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