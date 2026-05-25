L’Università sapeva non era là per turismo l’accusa sulla prof Montefalcone alle Maldive La scheda sparita | perché l’hanno cancellata dal sito

Un’indagine riguarda la docente dell’università coinvolta in un viaggio alle Maldive, dove sono morte una donna e la figlia. L’accusa sostiene che l’ateneo fosse a conoscenza della presenza della docente e non fosse in vacanza. La scheda della docente è stata rimossa dal sito dell’università. A Busto Arsizio, gli avvocati incaricati dell’autopsia contestano la versione ufficiale fornita dall’università di Genova sulla vicenda.

A Busto Arsizio, dove è stato conferito l’incarico per l’autopsia, gli avvocati Giuseppe Pugliese e Alessandro Albert contestano la ricostruzione finora emersa dall’Università di Genova sul viaggio alle Maldive in cui hanno perso la vita Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal. «Queste missioni hanno ricorrenza annuale se non semestrale e l’università è assolutamente consapevole di quello che viene fatto», ha detto l’avvocato Albert all’Ansa. Per i legali, la docente non era una turista qualsiasi in visita nell’atollo: «La professoressa era lì perché doveva svolgere un’attività nell’ambito dell’ateneo genovese, stiamo parlando di... 🔗 Leggi su Open.online

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