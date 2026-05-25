Le indagini sull’attentato di Modena rivelano che l’autore aveva condotto ricerche sugli attentati in Europa. Le informazioni raccolte contrastano con la versione ufficiale che attribuiva il gesto a un disturbo mentale. Non sono stati forniti dettagli su altre motivazioni o collegamenti, ma le evidenze suggeriscono che ci siano elementi più complessi dietro l’episodio. La polizia sta continuando le indagini per chiarire le reali cause dell’attentato.

Dalle indagini sull'attentato di Modena trapelano informazioni che, come del resto era già abbastanza evidente, confliggono con la narrazione del gesto causato dal mero disturbo mentale. Nell'ultimo periodo, infatti, Salim El Koudri si era interessato ad attentati commessi in Europa, con ricerche web su quelle che vengono definite come piattaforme generaliste e scaricando contenuti. Lo riporta RaiNews 24 che cita fonti dell'agenzia Ansa. I vari dispositivi in possesso del 31enne di Ravarino, italiano di origini marocchine che il 16 maggio ha investito sette persone, sono al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime indiscrezioni non risultano video di scene violente e sembra confermata l'assenza di legami con gruppi organizzati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - El Koudri? Aveva fatto ricerche sugli attentati in Europa. Cosa emerge

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