modena nel computer di el koudri ricerche sugli attentati islamici in europa

Salim El Koudri è in carcere da dieci giorni con l'accusa di aver partecipato a attentati islamici in Europa, con sospetti di coinvolgimento in attività terroristiche. Durante la detenzione, sono state trovate nel suo computer ricerche relative agli attentati e alle modalità di attuazione. Le indagini continuano per accertare eventuali collegamenti con altri soggetti e approfondire le modalità operative degli attacchi. La procura ha confermato l'apertura di un fascicolo per terrorismo.

Salim El Koudri si trova ormai da 10 giorni in carcere, accusato di strage e lesioni gravissime. Gli investigatori vogliono vederci più chiaro nella sua azione per capire se dietro ci sia qualcos’altro oltre al risentimento personale: per questo motivo sono stati sequestrati tutti i (numerosi) device elettronici del 31enne marocchino naturalizzato italiano all’età di 14 anni. Ed è proprio da questi che sono emerse informazioni che potrebbero essere importanti per l’indagine: dal computer è emerso che nell’ultimo periodo El Koudri si era interessato agli attentati islamici compiuti in Europa. Aveva scaricato contenuti e approfondito le tematiche legate a questo tipo di azioni muovendosi sul web tradizionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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