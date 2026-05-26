Strage dei Georgofili 33 anni dopo | il 33% degli studenti non conosce la notte del 1993
A 33 anni dalla strage di via dei Georgofili a Firenze, il 33% degli studenti non conosce ancora i dettagli dell’attentato del 1993. La bomba esplose in un cortile, causando cinque morti e numerosi feriti. La maggior parte delle scuole non ha aggiornato i programmi di storia sul tragico evento. Nonostante il tempo passato, molti giovani non ricordano i fatti né le conseguenze di quella notte.
Sono trascorsi 33 anni dalla strage di via dei Georgofili, a Firenze, una delle pagine più drammatiche della storia recente del Paese. Eppure, secondo una ricerca Irpet commissionata dalla Regione Toscana, il 33% degli studenti toscani oggi non sa cosa accadde nella notte tra il 26 e il 27 maggio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Presentate le iniziative della Regione Toscana con l’associazione Tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili per commemorare l’anniversario della terribile notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 https://bit.ly/33stragedeigeorgofili26 facebook
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