Attraversamenti pedonali pericolosi | arrivano i nuovi ' rallentatori' le strade coinvolte

A Genova sono stati installati nuovi rallentatori ottici vicino a diversi attraversamenti pedonali considerati pericolosi. Questa iniziativa interessa tutte le zone della città e riguarda specificamente le strade dove, secondo le autorità, si registra un alto rischio per i pedoni. I dispositivi sono stati posizionati in vari Municipi per migliorare la sicurezza di chi attraversa.

A effetto ottico: il Comune ha disposto la tracciatura a cura di Aster in un lungo elenco di strade in tutti i Municipi, in alcuni casi sono conferme, in altri una novità A Genova arriva una lunga serie di rallentatori ottici in prossimità di tanti attraversamenti pedonali ritenuti a rischio in tutti i Municipi della città. In alcuni casi sono confermati quelli già esistenti, in altri sono una novità. Nel documento del Comune che dispone l'installazione vengono elencate tutte le ‘zebre’ coinvolte. Che riportiamo in questo articolo. Viene inoltre spiegato che "nell’ambito del progetto di miglioramento della sicurezza stradale sul... 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Sicurezza sulle strade, realizzati due nuovi attraversamenti pedonali illuminati in via MazziniL'assessora Gabellini: “Ulteriori tasselli del nostro piano di prevenzione e riduzione del rischio sulla rete viaria di Cattolica” Due nuovi... Miglioramento tecnologico e nuovi attraversamenti pedonaliL’illuminazione della Ghirlandina, di piazza della Pomposa, delle aree cani a Baggiovara, in Buon Pastore, in via Divisione Acqui, al Peep Torrenova... Tutti gli aggiornamenti su Attraversamenti pedonali Attraversamenti pedonali pericolosi: arrivano i nuovi 'rallentatori', le strade coinvolteA effetto ottico: il Comune ha disposto la tracciatura a cura di Aster in un lungo elenco di strade in tutti i Municipi, in alcuni casi sono conferme, in altri una novità ... genovatoday.it Terni. Arrivano gli occhi di gatto per attraversare in sicurezzaTERNI Un piano d'azione, da presentare entro un mese, per potenziare la visibilità degli attraversamenti pedonali. Un piano che non tenga conto solo di viale Trento ma di tutte le strade comunali. E' ... ilmessaggero.it