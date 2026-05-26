' Storie e Futuri di Fisica' | scienza musica e spazio all' Università di Pisa

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio, il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa ha organizzato l’evento “Storie e Futuri di Fisica”. La giornata ha previsto attività di divulgazione scientifica, con interventi sulla ricerca e l’astronomia, accompagnati da musica e giochi interattivi. La manifestazione si è svolta in Largo Bruno Pontecorvo e ha coinvolto studenti e pubblico interessato a scienza e spazio.