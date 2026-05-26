' Storie e Futuri di Fisica' | scienza musica e spazio all' Università di Pisa

Da pisatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giovedì 28 maggio, il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa ha organizzato l’evento “Storie e Futuri di Fisica”. La giornata ha previsto attività di divulgazione scientifica, con interventi sulla ricerca e l’astronomia, accompagnati da musica e giochi interattivi. La manifestazione si è svolta in Largo Bruno Pontecorvo e ha coinvolto studenti e pubblico interessato a scienza e spazio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giovedì 28 maggio il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo, ospita “Storie e Futuri di Fisica”, un pomeriggio dedicato alla divulgazione scientifica e al racconto della fisica attraverso linguaggi diversi, tra ricerca, musica, astronomia, giochi interattivi e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Story of the Future: A Journey to the Heat Death of the Universe

Video The Story of the Future: A Journey to the Heat Death of the Universe

Notizie e thread social correlati

Open Day L’Università si presenta : "Questo è lo spazio dei futuri possibili"Venerdì 8 maggio, il Barton Park di Perugia ospiterà l’Open Day dell’Università, con orario dalle 8.

Scienza: anche l’Università di Pisa nella missione Artemis II della NASAL’Università di Pisa ha preso parte alla missione Artemis II della NASA, partita il 2 aprile.

Argomenti più discussi: Il futuro in piazza: oltre 600 bambini e ragazzi in Piazza Carlo Alberto per il Progetto Diderot; 'Storie e Futuri di Fisica': al Dipartimento di Fisica di UniPi un pomeriggio tra scienza, musica, spazio e divulgazione; Di corsa verso il futuro: una serata speciale; Welfare, sottoscritto protocollo operativo Comune-Associazione pediatri extraospedalieri (APEL) per il sostegno alle famiglie nei primi 1000 giorni.

'Storie e Futuri di Fisica': al Dipartimento di Fisica di UniPi un pomeriggio tra scienza, musica, spazio e divulgazioneGiovedì 28 maggio il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo, ospita Storie e Futuri di Fisica, un pomeriggio dedicato ... gonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web