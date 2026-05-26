' Storie e Futuri di Fisica' | scienza musica e spazio all' Università di Pisa
Giovedì 28 maggio, il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa ha organizzato l’evento “Storie e Futuri di Fisica”. La giornata ha previsto attività di divulgazione scientifica, con interventi sulla ricerca e l’astronomia, accompagnati da musica e giochi interattivi. La manifestazione si è svolta in Largo Bruno Pontecorvo e ha coinvolto studenti e pubblico interessato a scienza e spazio.
Giovedì 28 maggio il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo, ospita “Storie e Futuri di Fisica”, un pomeriggio dedicato alla divulgazione scientifica e al racconto della fisica attraverso linguaggi diversi, tra ricerca, musica, astronomia, giochi interattivi e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
The Story of the Future: A Journey to the Heat Death of the Universe
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