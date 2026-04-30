Open Day L’Università si presenta | Questo è lo spazio dei futuri possibili

Venerdì 8 maggio, il Barton Park di Perugia ospiterà l’Open Day dell’Università, con orario dalle 8.30 alle 18.30. L’evento offrirà l’opportunità di visitare le strutture e conoscere i programmi accademici disponibili. Durante la giornata, saranno presenti rappresentanti dell’ateneo pronti a fornire informazioni sui corsi di studio e i servizi rivolti agli studenti. L’iniziativa si svolge in un’area pubblica della città, aperta a tutti i visitatori.

Venerdì 8 maggio, dalle 8.30 alle 18.30, il Barton Park di Perugia diventerà lo spazio di tutti i futuri possibili. Riassume così il rettore Massimiliano Marianelli il cuore dell’Open Day dell’Università degli Studi di Perugia, una giornata pensata per accogliere, orientare e accompagnare studentesse e studenti nelle loro scelte. Ai desk dei Dipartimenti dell’Ateneo sarà infatti possibile ricevere informazioni non solo sui corsi di laurea accessibili dopo il diploma, ma anche sui corsi di laurea magistrale, per immaginare fin da ora i prossimi passi del proprio percorso. Durante tutta la giornata, i ragazzi potranno incontrare docenti, confrontarsi con chi vive già l’università, scoprire da vicino l’offerta formativa e orientarsi in modo più consapevole.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Open Day L’Università si presenta : "Questo è lo spazio dei futuri possibili" Tolède, la cité aux 2000 ans d’histoire fascinante - Documentaire Cité Antique - AMP Notizie correlate L’Università di Firenze si presenta: oltre novemila iscrizioni per l’open day \ FOTOOltre novemila studenti delle scuole superiori al Polo didattico Morgagni per partecipare all’Open day dell’Università di Firenze. Leggi anche: Stazione, raccolta firme: "Lo spazio ’Open day’ aumenta il degrado" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Open Day universitario: due giornate per orientarsi nella scelta del corso di laurea; Open Day | Corso di Laurea in Matematica; UniUd, a Gorizia l’Open day per gli studenti delle scuole superiori; La guida agli open day delle università per la primavera 2026: date e orientamento universitario. Open Day L’Università si presenta : Questo è lo spazio dei futuri possibiliVenerdì 8 maggio, dalle 8.30 alle 18.30, il Barton Park di Perugia diventerà lo spazio di tutti i futuri possibili. Riassume così il rettore Massimiliano Marianelli il cuore dell’Open Day ... lanazione.it Open Day universitario: due giornate per orientarsi nella scelta del corso di laureaScegliere il percorso universitario più adatto alle proprie aspirazioni richiede tempo, informazioni e confronto diretto. Partecipare a un open day consente proprio questo: entrare in contatto con ... romatoday.it Recap Sardegna Open Day 2: Sorpresa Bellucci, Arnaldi torna al successo. La giornata di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, è stata ricca di emozioni al Tennis Club Cagliari per il Sardegna Open (ATP Challenger 175). Ecco il riassunto dei principali risultati - facebook.com facebook