Scienza | anche l’Università di Pisa nella missione Artemis II della NASA

L’Università di Pisa ha preso parte alla missione Artemis II della NASA, partita il 2 aprile. La missione mira a inviare nuovamente astronauti sulla Luna, un obiettivo che non si realizzava dal 1972. La partecipazione dell’ateneo riguarda specifici contributi tecnici e scientifici, fondamentali per il successo dell’operazione. La missione rappresenta un passo importante per le attività spaziali statunitensi e internazionali.

C’è anche il contributo dell’Università di Pisa nella missione Artemis II della NASA, partita il 2 aprile e destinata a riportare astronauti in viaggio verso la Luna per la prima volta dal 1972. A bordo della navicella Orion sono infatti presenti sei chip Timepix, sensori avanzati per la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Nella missione Nasa Artemis II verso la Luna c'è anche un po' d'Abruzzo: partecipa anche TelespazioC'è anche l'Abruzzese Telespazio tra i partecipanti della missione Nasa Artemis II, il viaggio attorno alla luna propedeutico a un ritorno dell'uomo... È partita la missione Artemis II della Nasa verso l’orbita lunareIl razzo Space launch system (Sls), con la capsula Orion, è partito poco prima del tramonto dal Kennedy space center di Cape Canaveral con un... Temi più discussi: Scienza e scientismo; Dall'Alleanza Europea nasce la laurea congiunta di Unipi in European Public Governance; Atomi di immaginazione - Giovani talenti creano la scienza - Università di Catania; Definire la corruzione per avere il consenso. SPAZIO, ANCHE L’UNIVERSITÀ DI PISA NELLA MISSIONE ARTEMIS II DELLA NASA – (2)Pisa, 9 apr -Dispositivi simili a quelli usati nella missione lunare vengono utilizzati anche nei laboratori didattici del Corso di laurea magistrale in Fisica medica – spiega la professoressa Maria ... 9colonne.it I sensori per le radiazioni dell’Università di Pisa in viaggio con Artemis IIA bordo della navetta Orion sono presenti sei chip Timepix, sensori avanzati per la rivelazione di particelle e radiazioni sviluppati al Cern ... intoscana.it L'IA obbligatorio per superare l'esame, succede all'Università di Pisa - facebook.com facebook