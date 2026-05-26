Storia teatro e inclusione | dal 15 giugno il campus estivo del Museo delle Storie di Bergamo

Notizia in breve

Il campus estivo del Museo delle Storie di Bergamo, intitolato “Che spettacolo la storia!”, sarà aperto dal 15 giugno. La presentazione si è tenuta martedì 26 maggio e ha coinvolto le autorità e il pubblico interessato. L’iniziativa si rivolge ai bambini e ai ragazzi, offrendo attività legate al teatro e alla narrazione storica. La partecipazione è gratuita e prevede diverse sessioni durante i mesi estivi.