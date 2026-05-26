Storia teatro e inclusione | dal 15 giugno il campus estivo del Museo delle Storie di Bergamo
Il campus estivo del Museo delle Storie di Bergamo, intitolato “Che spettacolo la storia!”, sarà aperto dal 15 giugno. La presentazione si è tenuta martedì 26 maggio e ha coinvolto le autorità e il pubblico interessato. L’iniziativa si rivolge ai bambini e ai ragazzi, offrendo attività legate al teatro e alla narrazione storica. La partecipazione è gratuita e prevede diverse sessioni durante i mesi estivi.
Bergamo. Nella mattina di martedì 26 maggio è stato presentato il campus estivo del Museo delle storie di Bergamo, “Che spettacolo la storia!”. Due settimane, dal 15 giugno al 19 giugno – già sold out – e dal 31 agosto al 4 settembre, interamente rivolte a bambini dai 6 agli 11 anni, con attività all’insegna del gioco, dell’inclusione sociale e dell’esplorazione del patrimonio culturale cittadino, con protagonista le Mura Venete, patrimonio Unesco. Il campus fa parte di “Un anno al Museo delle storie”, il programma annuale di attività educative del Museo, che promuove la partecipazione attiva e la narrazione attraverso percorsi per ogni tipo di pubblico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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