Angera | teatro e natura per salvare il pianeta nel campus estivo

A Angera, il campus estivo Green Amaltheatro si rivolge a bambini e ragazzi tra i 4 e i 15 anni, con inizio il 15 giugno. L'iniziativa combina laboratori di teatro di figura e attività di campeggio, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza della tutela ambientale. Le attività si svolgono presso il Lago Maggiore, coinvolgendo i partecipanti in esperienze di educazione ambientale attraverso il teatro e il contatto con la natura.

? Cosa sapere Il campus Green Amaltheatro a Angera ospita ragazzi dai 4 ai 15 anni dal 15 giugno.. Laboratori di teatro di figura e campeggio promuovono l'educazione ambientale presso il Lago Maggiore.. Dal 15 giugno al 4 settembre, la Cascina Amaltheatro di via ai Prati 7 a Barzola, ad Angera, ospiterà la settima edizione del Campus estivo Green Amaltheatro con il tema Heal the World. L’appuntamento, che mira a coniugare l’educazione ambientale con la creatività artistica, si rivolge a una fascia d’età compresa tra i 4 e i 15 anni. La proposta si inserisce nella cornice naturale del Lago Maggiore, offrendo un percorso formativo che mette in primo piano il teatro di figura e la manualità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Angera: teatro e natura per salvare il pianeta nel campus estivo Notizie correlate Leggi anche: Salvare il pianeta con la letteratura. Tornano i Climate Fiction Days . In scena la grazia della natura Angera: 150 studenti piantano 100 alberi per salvare il climaOltre 150 studenti di Angera hanno piantato 100 alberi autoctoni tra aree naturali e giardini scolastici l’8 aprile e il 27 marzo, grazie a un bando... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Da Dodò dell'Albero Azzurro alla cascina di Angera: la storia di Gabriella Roggero a Soci All Time; Eventi segnalati dai Comuni; Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 17, 18 e 19 aprile; Campus estivo sul lago Maggiore: ad Angera torna Amaltheatro con il tema Heal the World. Campus estivo sul lago Maggiore: ad Angera torna Amaltheatro con il tema Heal the WorldIl Campus estivo Green Amaltheatro si conferma così una proposte capace di unire divertimento, educazione e attenzione all’ambiente in un’unica esperienza ... varesenews.it Da Dodò dell’Albero Azzurro alla cascina di Angera: la storia di Gabriella Roggero a Soci All TimeLa puntata di Soci All Time racconta l’esperienza dell’associazione di Angera, impegnata a preservare e innovare il teatro di figura attraverso attività artistiche e progetti educativi immersi nella n ... varesenews.it Questo primo maggio, la mongolfiera REMAX vola su Angera Se sei in zona, non perdere l'occasione di vivere l'emozione di un volo vincolato in mongolfiera! Ti aspettiamo per regalarti un'esperienza unica, sospeso tra cielo e terra, insieme alle agenzie RE - facebook.com facebook