Angera | teatro e natura per salvare il pianeta nel campus estivo

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Angera, il campus estivo Green Amaltheatro si rivolge a bambini e ragazzi tra i 4 e i 15 anni, con inizio il 15 giugno. L'iniziativa combina laboratori di teatro di figura e attività di campeggio, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza della tutela ambientale. Le attività si svolgono presso il Lago Maggiore, coinvolgendo i partecipanti in esperienze di educazione ambientale attraverso il teatro e il contatto con la natura.

? Cosa sapere Il campus Green Amaltheatro a Angera ospita ragazzi dai 4 ai 15 anni dal 15 giugno.. Laboratori di teatro di figura e campeggio promuovono l'educazione ambientale presso il Lago Maggiore.. Dal 15 giugno al 4 settembre, la Cascina Amaltheatro di via ai Prati 7 a Barzola, ad Angera, ospiterà la settima edizione del Campus estivo Green Amaltheatro con il tema Heal the World. L’appuntamento, che mira a coniugare l’educazione ambientale con la creatività artistica, si rivolge a una fascia d’età compresa tra i 4 e i 15 anni. La proposta si inserisce nella cornice naturale del Lago Maggiore, offrendo un percorso formativo che mette in primo piano il teatro di figura e la manualità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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